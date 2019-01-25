Видеообзор самых важных и интересных событий региона на прошедшей неделе.

Ижевск. Удмуртия. В конце рабочей недели корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили обзор новостей, в котором говорится о главных событиях недели, произошедших в республике.

Удмуртия в минуту: итоги недели Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-25.

Деньги от продажи:

Деньги от продажи первой части «Ижевских электросетей» поступят в муниципалитет в марте. Общие итоги сделки власти города намерены подвести в начале июня. Средства пойдут на ремонт соцобъектов и уменьшение муниципального долга Ижевска.

Сигнальный метод:

6 тысяч контейнерных площадок необходимо Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора. Лидером по установке является Завьяловский район. Здесь появилось 700 новых контейнеров.

Продажа от алкоголя:

Удмуртия может увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Таким образом республика поддержала позицию Минздрава России и организации «Трезвая Россия».

Режим для самозанятых:

Режим для самозанятых хотят ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Если инициативу одобрят, то оказывающие какие-либо услуги граждане, будут платить налог с дохода от 4 до 6 процентов.

Полигон в Сянино:

Мусорный полигон Сянино под Глазовом останется закрытым. Власти не намерены возобновлять там работы. Ранее против появления свалки высказались местные жители.