Видеообзор самых важных и интересных событий региона на прошедшей неделе.
Ижевск. Удмуртия. В конце рабочей недели корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили обзор новостей, в котором говорится о главных событиях недели, произошедших в республике.
Удмуртия в минуту: итоги недели
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-25.
Деньги от продажи:
Деньги от продажи первой части «Ижевских электросетей» поступят в муниципалитет в марте. Общие итоги сделки власти города намерены подвести в начале июня. Средства пойдут на ремонт соцобъектов и уменьшение муниципального долга Ижевска.
Сигнальный метод:
6 тысяч контейнерных площадок необходимо Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора. Лидером по установке является Завьяловский район. Здесь появилось 700 новых контейнеров.
Продажа от алкоголя:
Удмуртия может увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Таким образом республика поддержала позицию Минздрава России и организации «Трезвая Россия».
Режим для самозанятых:
Режим для самозанятых хотят ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Если инициативу одобрят, то оказывающие какие-либо услуги граждане, будут платить налог с дохода от 4 до 6 процентов.
Полигон в Сянино:
Мусорный полигон Сянино под Глазовом останется закрытым. Власти не намерены возобновлять там работы. Ранее против появления свалки высказались местные жители.