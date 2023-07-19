Эвакуация в связи с возгоранием на полигоне объявлена в Кировском районе Крыма

Приветное. Крым. Пожар вспыхнул на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим проводится эвакуация жителей 4 населенных пунктов, передает RT.

Как сообщили в оперштабе полуострова, вывезти планируется примерно 2 225 человек из сел Приветное, Айвазовское, Кринички и Абрикосовка. Их доставят в пункты временного размещения, обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

Кроме того, перекрыта трасса «Таврида» с 118 км по 130 км. В Telegram-канале оперштаба опубликована схема объезда опасного участка. Движение пассажирских автобусов перенаправлено на трассу Белогорск—Феодосия. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.