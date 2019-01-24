Полигон ТКО в Сянино под Глазовом, против которого высказались жители, не откроют

В 2019 году может заработать полигон «Эколог».



Карасево. Удмуртия. Жители Удмуртии на публичных слушаниях высказались против строительства Сянинского полигона ТКО в деревне Карасево. В связи с этим свалку открывать не будут, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В 2019 году в Глазовском районе может открыться полигон «Эколог». По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, свалку могут включить в территориальную систему обращения с отходами. Для этого необходимо проанализировать стоимость размещения отходов, соответствие полигона экологическим требованиям, договору аренды и природоохранному законодательству. После этого будет принято решение об открытии полигона «Эколог» для снижения транспортного плеча перевозки ТКО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Глазовском районе продолжается строительство Сянинского полигона ТКО, несмотря на то, что власти заявляли о прекращении стройки.

В январе 2018 года Глазовская гордума вновь опровергла информацию о строительстве.