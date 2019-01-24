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Полигон ТКО в Сянино под Глазовом, против которого высказались жители, не откроют

09:48, 24 января, 2019
Анна Торхова
09:48, 24 января, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#полигон
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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В 2019 году может заработать полигон «Эколог».

Карасево. Удмуртия. Жители Удмуртии на публичных слушаниях высказались против строительства Сянинского полигона ТКО в деревне Карасево. В связи с этим свалку открывать не будут, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В 2019 году в Глазовском районе может открыться полигон «Эколог». По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, свалку могут включить в территориальную систему обращения с отходами. Для этого необходимо проанализировать стоимость размещения отходов, соответствие полигона экологическим требованиям, договору аренды и природоохранному законодательству. После этого будет принято решение об открытии полигона «Эколог» для снижения транспортного плеча перевозки ТКО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Глазовском районе продолжается строительство Сянинского полигона ТКО, несмотря на то, что власти заявляли о прекращении стройки.

В январе 2018 года Глазовская гордума вновь опровергла информацию о строительстве.

09:48, 24 января, 2019
Анна Торхова
159
0
#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#полигон

 

 

 


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