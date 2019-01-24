Бой с тенью: режим для самозанятых хотят ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года

Об этом в ходе встречи с депутатами Госсовета республики рассказал первый вице-премьер региона Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход» – могут ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Об этом в ходе встречи с депутатами Госсовета республики рассказал первый вице-премьер региона Александр Свинин.

Он напомнил, что с 1 января этого года федерацией были выбраны 4 пилотных региона, на территории которых действует новый режим налогообложения. В список вошли Москва, Московская и Калужская области, а также географический сосед Удмуртии – Татарстан.

«За 22 дня действия пилота в четырех субъектах более 12 тысяч человек получили статус самозанятых. Мне кажется, на уровне федерации инициатива признана успешной. Мы знаем, что с 1 июля дополнительно регионы будут включать в проект. Продолжаем работу в том направлении, чтобы налоговый режим самозанятых в республике был введен. Предлагаю вместе поработать над тем, чтобы мы были пятым регионом, который этот статус получит», — обратился к депутатам заксобрания Александр Свинин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов считает, что тема самозанятых на данный момент актуальна, в том числе и на территории республики, а введение налога на профессиональный доход является не столько инструментом получения средств в пользу государства, сколько гарантией для самозанятых социального обеспечения.

«Я положительно оцениваю эту инициативу, потому что она направлена в том числе на легализацию занятости, я вижу только плюсы в этом. Главное, чтобы граждане, которые занимаются той деятельностью, которая попадают под режим самозанятых, откликнулись на эту инициативу и правильно восприняли ее и участвовали в ней. […] Здесь важна разъяснительная работа среди населения, эти режимы делаются не только, чтобы государство могло получить какие-то деньги, но и для того, чтобы граждане могли легально, не боясь каких-то санкций, спокойно работать и получать социальное обеспечение от государства, а не числиться безработными», - рассказал в беседе с «Сусаниным» Александр Прасолов.

С ним согласен и председатель комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин. По его мнению, основная задача нового режима обеспечить гражданам пенсионные выплаты в будущем.

«Налоговый эффект мы не просчитывали, потому что у нас главная задача – это выход людей из «серой зоны», чтобы люди привыкали жить по закону и понимали, что работать легально – это выгодно и спокойно. Инициатива заключается в этом, их (правительство Удмуртии – прим. ред.) я поддерживаю, потому что у всех впереди пенсии, надо людей мотивировать легализовать свою деятельность», - рассказал «Сусанину» Юрий Тюрин.

Отметим, что новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются несколько условий. Они должны получать доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, вести деятельность в регионе проведения эксперимента. При ведении своей деятельности самозанятый не может иметь работодателя, с которым заключен трудовой договор, а также сам не должен привлекать к деятельности наемных работников по договорам.

Сайт Федеральной налоговой службы приводит в пример удаленную работу через интернет-площадки, оказание косметологических услуг на дому, сдачу квартиры в аренду или посуточно, продажу продукции собственного производства, осуществление фото- и видеосъемки на заказ.

При этом, если самозанятый принимает деньги от физлиц, то налог составляет 4% от прибыли, если от юрлиц и ИП, то 6%. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Один и тот же человек может принимать деньги и от людей, и от фирм, налог с каждого поступления будет начисляться по разным ставкам. Зарегистрироваться самозанятым человек может в специальном сервисе «Мой налог».