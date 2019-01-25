Удмуртия по-взрослому: команда информагентства Сусанин вернулась со старым обрядом

Когда замерзли реки и лесные трассы на севере региона, крупнейший центр старообрядчества в Удмуртии стал объектом пристального изучения проекта «Удмуртия 18+».

Ижевск. Удмуртия. Команда информагентства «Сусанин», с плохо скрываемым азартом посещающая зачарованные места Удмуртии, возобновила свою деятельность. Наши корреспонденты уже посещали священные ключи и древние пещеры, встречались с жрецами и ясновидящими, общались с удмуртами и марийцами. Теперь отправились мы в Кулигу, где во глубине лесов Кезского района, среди сотен родников и истоков великих рек России обитает одна из крупнейших общин старообрядцев-безпоповцев Удмуртии.

Кулига преподнесла корреспондентам информагентства «Сусанин» несколько сюрпризов. Нет, такой неожиданностью стал не исток Камы, который здесь находится. Сюрпризом стало то, что ручьев, с которых начинается великая река, на небольшой поляне четыре. Удивительно, но буквально в нескольких сотнях метров от истока Камы находится бассейн другой реки – Вятки. В истории Кулиги есть и страшное: кровавое восстание против большевиков, пытки и сожжения людей, массовые расстрелы – и все это буквально за пару месяцев еще до начала гражданской войны.

А еще, как выяснилось, креститься двумя перстами – далеко не догма для беспоповцев, хотя и самый распространенный вариант крестного знамения для православных древнего обряда.

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