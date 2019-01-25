В 1971 году на Поместном соборе Русской православной церкви все дониконовские русские обряды, включая древнее двоеперстное крестное знамение, были признаны «равноспасительными» и «равночестными». С них сняты анафемы, которые решено было считать «яко не бывшие». То есть старый обряд вернул себе расположение Русской православной церкви московского патриархата, но говорить о том, что раскол преодолен – нельзя. На следующем 4-м Поместном Соборе РПЦ в 1988 году эта информация о снятии клятв со старых обрядов была озвучена повторно.



Гонения прекратились уже давно, но старообрядцы остаются твердыми в своей вере и своей правоте. Теперь они получили все права, и Древлеправославная Поморская церковь сейчас официально зарегистрирована Минюстом России, как многие ее общины зарегистрированы в регионах. Старики все еще стараются как можно реже фотографироваться, как и было заведено еще в 19 веке, хотя и признают, что это бессмысленно – внуки, вооруженные смартфонами, уже всех давно сфотографировали. Да и без паспорта в России прожить тяжело.

