Команда информагентства СУСАНИН, с плохо скрываемым азартом посещающая зачарованные места Удмуртии, возобновила свою деятельность. После осмотра священных ключей и древних пещер, после летних визитов к шаманам, жрецам и ясновидящим было решено приложиться к истокам иного древнего мировоззрения. И отправились мы в Кулигу Кезского района, где во глубине лесов, среди сотен родников и великих рек обитает одна из крупнейших старообрядческих общин Удмуртии.
План посетить центр старообрядчества Удмуртии неоднократно натыкался на внезапные препятствия. Не принимала нас Кулига. Когда мы впервые туда собрались, два автобуса с детьми застряли на размытой дороге по пути в Кез на экзамены. Неудивительно, что соседнее с Кулигой село называется Ключи. Случай с застрявшими детьми поспособствовал началу ремонта трассы. Местные переувлажненные грунты требуют применения новых технологий
, чтобы стабилизировать основание дороги.
Поэтому летом и осенью мы пожалели редакционную легковушку. На поездку решились только когда дороги промерзли. Случилось это уже в декабре. С федеральной М7, по которой мы проехали через Якшур-Бодью, Игру и Дебесы, проблем не было вообще. От Дебес повернули на Кез. Самым опасным участком пути мог бы стать отрезок между Кезом и Кулигой, но благодаря установившейся холодной погоде дорога замерзла и стала практически идеальной.