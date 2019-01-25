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СТАРЫЙ
ОБРЯД
18+
Марат Газизуллин
Журналист
25 января 2019
Команда информагентства СУСАНИН, с плохо скрываемым азартом посещающая зачарованные места Удмуртии, возобновила свою деятельность. После осмотра священных ключей и древних пещер, после летних визитов к шаманам, жрецам и ясновидящим было решено приложиться к истокам иного древнего мировоззрения. И отправились мы в Кулигу Кезского района, где во глубине лесов, среди сотен родников и великих рек обитает одна из крупнейших старообрядческих общин Удмуртии.

План посетить центр старообрядчества Удмуртии неоднократно натыкался на внезапные препятствия. Не принимала нас Кулига. Когда мы впервые туда собрались, два автобуса с детьми застряли на размытой дороге по пути в Кез на экзамены. Неудивительно, что соседнее с Кулигой село называется Ключи. Случай с застрявшими детьми поспособствовал началу ремонта трассы. Местные переувлажненные грунты требуют применения новых технологий, чтобы стабилизировать основание дороги.

Поэтому летом и осенью мы пожалели редакционную легковушку. На поездку решились только когда дороги промерзли. Случилось это уже в декабре. С федеральной М7, по которой мы проехали через Якшур-Бодью, Игру и Дебесы, проблем не было вообще. От Дебес повернули на Кез. Самым опасным участком пути мог бы стать отрезок между Кезом и Кулигой, но благодаря установившейся холодной погоде дорога замерзла и стала практически идеальной.
Обнимая Удмуртию
Кулига - большое старообрядческое село в Кезском районе Удмуртской Республики, расположенное в нескольких километрах от границы с Пермским краем. Находится на Верхнекамской возвышенности. В соседней деревне Карпушата (ранее «починок Карпушинский») находится исток реки Кама.
До революции в справочниках первые четыре версты Камы обозначались как Кама Карпушинская. В 1976 году починок фактически слился с Кулигой и перестал существовать. Сейчас это три улицы Кулиги: северная часть улицы Пушкина, улицы Камская и Карпушатская. Через само село проходит водораздел Камы и Чепцы. Между бассейнами двух рек буквально несколько сотен метров. Начавшись в Удмуртии, обе несут свои воды на север почти параллельно. Потом Кама поворачивает на северо-восток, а Вятка на запад. Реки пробегут еще тысячи километров, чтобы на территории Татарстана слиться воедино и уже ниже Казани соединиться с водами Волги. Фактически Кама и Вятка обнимают Удмуртию.
Дорога из Ижевска до Кулиги заняла немногим более 3 часов. Александр Кондратьев предложил отправиться к старообрядцам с единственной целью - показать уникальное место и редкий по богатству коллекции сельский музей, созданный удивительными людьми. Для него Кулига - одно из хорошо изученных мест, куда он на протяжении нескольких лет возит туристов как представитель Фонда развития национального туризма при поддержке министерства культуры и туризма Удмуртской Республики.

Координаты истока Камы: 58.195464 с.ш., 53.764376 в.д.
Вера
Кулигу, а точнее семь деревенек и починков, в течение десятилетий постепенно слившихся в село, основали «поморцы» - одно из старейших течений старообрядства в беспоповских согласиях.
У них нет священнической иерархии и храмов, они «беспоповцы» - «иже священства не приемлющие». Они до сих пор молятся по домам, ядром является небольшая группа людей – собор, внутри которого выбирается главный – это духовник (наставник, духовный наставник), также уставщик и начетчик. В клировых ведомостях 19 и начала 20 веков местные старообрядцы обозначались как «даниловцы» поморского толка, сейчас обозначаются как община старообрядцев-поморцев, которая зарегистрирована в Минюсте под духовной опекой Древлеправославной Поморской церкви с орг. центром в Москве.

Они с 18 века бежали в необъятные леса Приуралья и Прикамья из разных уголков России. Бежавшие из окрестностей Нижнего Новгорода в честь реки Керженец получили название кержаки. Из Архангельской области бежали поморы. После Никононовской реформы были исправлены многие церковные книги, богослужебный устав, ритуалы, благочестивые традиции (то же перстосложение). Особенно гонения усилились при Петре I, который в 1722 году сделал церковь инструментом власти, прервав традицию назначения патриархов и основав орган управления Русской православной церкви – Священный Правительствующий Синод.
При этом сами старообрядцы уверенно говорят, что они православные христиане, только придерживаются старого обряда, не исправленного при патриархе Никоне в соответствии с греческими образцами. Так, «Символ веры» по своей сути и у старообрядцев, и у канонической Русской православной церкви - общий.

В массовом сознании одним из признаков старообрядцев является «двоеперстие», когда верующий крестится двумя пальцами, указательным и средним. Но некоторые несоборные старожилы в Кулиге могут использовать именословное перстосложение. Пальцы складываются так, что напоминают буквы I, C, X и C, то есть похоже на инициалы Иисуса Христа на греческом языке. Интересно, что каждый может увидеть такое перстосложение в любом приходе Русской православной церкви, когда священник благословляет прихожанина и крестит его своей рукой.
В 1971 году на Поместном соборе Русской православной церкви все дониконовские русские обряды, включая древнее двоеперстное крестное знамение, были признаны «равноспасительными» и «равночестными». С них сняты анафемы, которые решено было считать «яко не бывшие». То есть старый обряд вернул себе расположение Русской православной церкви московского патриархата, но говорить о том, что раскол преодолен – нельзя. На следующем 4-м Поместном Соборе РПЦ в 1988 году эта информация о снятии клятв со старых обрядов была озвучена повторно.

Гонения прекратились уже давно, но старообрядцы остаются твердыми в своей вере и своей правоте. Теперь они получили все права, и Древлеправославная Поморская церковь сейчас официально зарегистрирована Минюстом России, как многие ее общины зарегистрированы в регионах. Старики все еще стараются как можно реже фотографироваться, как и было заведено еще в 19 веке, хотя и признают, что это бессмысленно – внуки, вооруженные смартфонами, уже всех давно сфотографировали. Да и без паспорта в России прожить тяжело.
Село и церковь
Кулига получила статус села в 1837 году, когда от имени императора Николая I Определением Святейшего Правительствующего Синода в приказном порядке был открыт приход как церковная административно-территориальная единица с центром в селе Кулига и на следующий год был построен первый храм, Христорождественский. Тогда Кулига стала и центром Юсовской волости Глазовского уезда Вятской Губернии.
Интересно, что в основном жители села - это старообрядцы-беспоповцы и в церковь они не ходили. Согласно одному из догматов старообрядчества, гонения стали следствием прихода антихриста (невещественного, пока невоплотившегося) и фактического начала конца света. А поскольку священники не справились с борьбой с антихристом, то большую часть духовенства, оставшегося верным старому обряду, власти либо уничтожили физически, либо заточили по отдаленным монастырям. То есть духовенства, верного старому обряду, практически не осталось, в итоге будущие старообрядцы-беспоповцы не могли себе найти новых священников взамен своих, умерших в разное время – так и возникло беспоповство в старообрядчестве.
Поэтому беспоповцы самостоятельно отправляют обряды силами «собора» - это наиболее достойные люди общины, которые принимают на себя порой многие монашеские обеты, но остающиеся в миру. Они так же ходят на работу, женятся, рожают и воспитывают детей. Главной ценностью для такого человека всегда было Священное писание и богослужебные книги, не затронутые исправлениями, которые переходили из поколения в поколение. Иконы на деревянных досках в условиях гонений сохранять не удавалось, их часто отливали из бронзы или других металлов, и были они совсем небольшого размера.

В ситуации, когда мужчин не оставалось (мобилизация на войну, к примеру, или очередные репрессии), отправлять обряды начинали и женщины, решением общины назначенные на должность «наставницы».
Возвращение икон
Кулига получила статус села в 1837 году, когда от имени императора Николая I Определением Святейшего Правительствующего Синода в приказном порядке был открыт приход как церковная административно-территориальная единица с центром в селе Кулига и на следующий год был построен первый храм, Христорождественский. Тогда Кулига стала и центром Юсовской волости Глазовского уезда Вятской Губернии.
В 1920 году церковь в Кулиге, уже вторая – Пророкоилиинская, была закрыта советской властью, и здание передано под клуб. 7 июля 1976 года здание сгорело дотла и, казалось бы, ничего уже не могло напомнить в старообрядческом селе о том, что некогда здесь был храм. Директор Кулигинского краеведческого музея Алексей Некрасов поделился совсем уж чудесной историей:
«В 1986 году стали разбирать старое здание, которое старожилы помнят еще со времен Кулигинского района (с 1935 по 1956 год). Это здание бывшей аптеки, обычная пятистенка, которая в дальнейшем стала обычным жилым двухквартирным домом. Здание разбирали коммунальные службы. Гвоздодеры, лом, бензопила… И когда стали взламывать дверь в стене между квартирами, то внутри двери были найдены спрятанные две большие иконы, почерневшие от сажи, копоти и прочего до такой степени, что и разглядеть в них сами иконы можно было с трудом.
Алексей Некрасов
Директор Кулигинского краеведческого музея
Затем эти для коммунальников почерневшие «доски» вместе с напиленными для дров остатками здания были перевезены в кочегарку коммунальной бани. Далее по промыслу Божиему, а иначе никак не скажешь, через «случайно» зашедшего в кочегарку жителя Кулиги, потом участкового милиционера, затем председателя Кулигинского сельсовета (жену нынешнего духовника наших старообрядцев) икона пришла в Кулигинский музей, берущий свое начало еще со второй половины 1950-х годов. На одной иконе образ Святого Праведного Симеона Верхотурского, на второй - равноапостольного князя Владимира. Иконы «вернулись» в крайне поврежденном виде, со сквозными дырами, что не удивительно, т.к. жильцы, живущие в дальнейшем в этом доме, пробивали дверь утеплителями, подрезали и подпиливали ее и, не зная того, повредили иконы. Вообще исторически на территории Кулиги ее жители не раз находили артефакты, имеющие отношение к закрытой советской властью церкви, – это и богослужебные кресты, и блюдца для проведения богослужений и прочее».
Продолжение следует.

Автор материала: Марат Газизуллин

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