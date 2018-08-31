На суд жюри конкурсанты приготовили по 30 пирожных и два торта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего кондитера. За первое место боролись пять участников.

В региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» кондитерам предстояло приготовить 30 пирожных трех разных видов и два торта в тематике «Осенний калейдоскоп» по собственным рецептам. На всё участникам отводилось 5 часов.

А в Удмуртии сегодня выбирали лучшего кондитера. Участникам предстояло приготовить по 30 пирожных и два торта! #Ижевск #Удмуртия #кондитер #сладости #торт #пирожное #конкурс #Сусанин 63 Likes, 4 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "А в Удмуртии сегодня выбирали лучшего кондитера. Участникам предстояло приготовить по 30 пирожных и..."

Жюри конкурса оценивали не только вкус, внешний вид, творческий подход к изделиям, но и навыки использования оборудования, подготовку инвентаря, организацию, чистоту рабочего места.

По оценкам жюри победителем регионального этапа стала Капитолина Петрова. Она представит Удмуртию на всероссийских соревнованиях 30 октября в Тамбове.

Также победительница получила сертификат на 20 тыс. рублей.

«Я готовила торт «Мартиник» с открытыми коржами, мусс, печеный шоколад и вишневое желе с перцем чили. Пирожное красный бархат, шоколадные корзинки и французское пирожное «Шу», - поделилась победительница.

По её словам, чтобы сделать абсолютно любой торт вкусным, достаточно добавить натуральные сливки, шоколад, либо сыр «Маскарпоне».