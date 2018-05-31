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Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

18:00, 31 мая, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 31 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#Первый канал\n#Картина дня
Фото: susanin.news
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Самые интересные события дня в видеообзоре «Сусанина».  

Ижевск. Удмуртия. Обновление Центральной площади Ижевска, иск о банкротстве «Камбарского машзавода» и звездный десант Первого канала – самые интересные события четверга, 31 мая.

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Реконструкцию Центральной площади Ижевска планирую завершить к Новому году. По словам Александра Бречалова, сегодня готовность к реализации проекта составляет 99 процентов.

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что Ижевский аэропорт находится в удовлетворительном состоянии и может принимать современные самолеты. Также сейчас рассматривается возможность обновления авиапарка.

Налоговая служба Удмуртии подала иск о банкротстве «Камбарского машзавода». Сумма исковых требований составляет более 30 млн рублей. Заявление о признании должника банкротом подано 29 мая. Судебное заседание пока не назначено.

Накануне 14 районов Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра. Утром обесточенными оставались Балезинский, Завьяловский, Кизнерский и Можгинский районы. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

Первого июня в День защиты детей в Ижевске высадится звездный десант Первого канала. На Центральной площади будут раздавать бесплатные билеты в зоопарк, кино и цирк.

18:00, 31 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#Первый канал\n#Картина дня

 

 

 


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