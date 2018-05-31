1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

Программа праздника, организованного первым каналом в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. 1 июня в Ижевске пройдет акция «Стань первым». В день защиты детей в столице Удмуртской Республики высадится звездный десант Первого канала. Горожане и их дети смогут бесплатно сходить в зоопарк, кино, цирк.

Организаторы отмечают, что в связи с тем, что количество мест на ряд площадок ограничено площадью помещений, вход на них осуществляется по бесплатным пригласительным билетам. Билеты можно получить у специальных стоек на Центральной площади Ижевска (возле KFC) 1 июня в 11:00.

Программа проведения благотворительной акции Первого канала «Стань первым!» в Ижевске 1 июня

10:00-10:30 К 100-летию Михаила Калашникова рекорд в книгу рекордов России по одновременной сборке-разборке автомата Калашникова у Монумента «Навеки с Россией». Специальный гость Елена Калашникова.

11:00-11:30 Встреча вертолёта со звёздами Первого канала. Сюрприз от Леонида Якубовича. Стадион «Купол».

11:00-11:30 Детская игровая программа «От улыбки» на Центральной площади Ижевска

11:30-12:00 Торжественное открытие благотворительной акции Первого канала «Стань первым!» на Центральной площади

10:00-20:00 Акция «Зоопарк детям!». Бесплатный вход для детей до 12 лет.

12:00-14:30 Концертная программа с участием детских коллективов Удмуртской Республики на Центральной площади Ижевска.

12:00-14:00 Этническая площадка «Шудон корка» («Игрушечный домик») в Парке Кирова.

12:00-14:00 Кубок «Удмуртская шумовка». Пельменные игры в Парке Кирова.

14:00-15:00 Акция «Футбол детям!». Товарищеский матч команды звёзд Первого канала и команды «Молния» воспитанников Республиканского детского дома. Стадион «Купол». (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

14:00-15:00, 16:00:17:00 Акция «Мультфильмы детям!». Показы мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта» в КЦ «Россия». (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

15:00-16:00 Акция «Ералаш детям!». Встреча с Борисом Грачевским и премьерный показ серий «Ералаша» в ДК «Металлург». (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

15:00-16:30 Акция «Цирк детям!». Цирковое представление в Государственном цирке Удмуртии с участием звёзд Первого канала. (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

17:00-18:30 Акция «Кино детям!». Показ фильма «Золушка». Цветная версия картины 1947 года в ДК «Металлург». (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

18:00-19:00 Рободискотека «Вечерняя Эктоника» DJ сеты, танцующие роботы, удмуртская музыка на Центральной площади Ижевска.

19:00-22:45 Гала-концерт «Стань Первым!» с участием музыкальных звёзд и специального гостя на Центральной площади Ижевска с прямой трансляцией.

22:20 Праздничный салют.

23:00-00:30 Показ фильма «Время Первых» в кинотеатре ДК «Металлург». (Для посещения нужен пригласительный билет. Билеты можно получить бесплатно в 11:00 на Центральной площади Ижевска у специальных стоек)

Традиционную благотворительную акцию «СТАНЬ ПЕРВЫМ!», приуроченную к международному Дню защиты детей, проводит Первый канал и его «Цифровое Телесемейство». Акция будет проведена совместно с детским познавательным каналом «О!», телеканалами «Дом кино» и «Музыка Первого».

В прошлые годы акция «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» проводилась в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму, Туле и Дубне.