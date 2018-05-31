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Власти Удмуртии анонсировали начало реконструкции Центральной площади Ижевска

10:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
10:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
Фото: @arzik2
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По словам главы республики Александра Бречалова, готовность к реализации проекта составляет 99 процентов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии анонсировали начало реконструкции Центральной площади Ижевска. По словам главы республики Александра Бречалова, готовность к реализации проекта составляет 99 процентов.

«Мы начинаем в этом году, 99,9% готовность реконструировать Центральную площадь. Это сложный проект, потому что в бюджете денег нет, и мы с коллегами придумали такую сложную конструкцию с использованием финансового инструмента кредитного, но не на бюджет республики, а через эффективность, возможно, Летнего сада. Мы хотим людям к Новому году подарить современную вау-площадь. Это сложный проект, и я сам это занимаюсь», - рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также высказался о местных патриотах, которые не хотят при этом работать.

«Тут ультрапатриотов про Удмуртию пруд пруди, но сделать что-то, я даже не знаю какими словами это назвать. Мы по РЖД должны, по Газпрому должны, по застройщикам должны. При этом плодим, плодим, штатная численность ширилась, ширилась, ширилась», - эмоционально высказался Бречалов.

Напомним, что в минувшей зимой на площади расположился частный платный ледовый городок «Сказбург», который огородили деревянным забором. Он вызвал массу недовольства у местных жителей и главы республики. Разобрали горбыль только к Масленице.

10:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
416
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

 

 

 


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