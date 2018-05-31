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Четыре района Удмуртии остаются без электричества

10:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#электричество
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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К аварийным работам привлечено более 200 человек.

Ижевск. Удмуртия. Четыре муниципальных района Удмуртской Республики остаются без энергоснабжения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, это положение зафиксировано по состоянию на 9:00 местного времени на утро четверга, 31 мая.

Без энергоснабжения остаются Балезинский, Завьяловский, Кизнерский и Можгинский районы. К аварийно-восстановительным работам по республике привлечено 234 человек и 105 единиц техники, из них от МЧС России - 13 человек и 4 единицы техники.

Напомним, из-за непогоды без электричества в Удмуртии остались 9 512 домов и 71 социальный объект в 14 муниципальных районах региона.

10:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#электричество

 

 

 


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