Четыре района Удмуртии остаются без электричества

К аварийным работам привлечено более 200 человек.

Ижевск. Удмуртия. Четыре муниципальных района Удмуртской Республики остаются без энергоснабжения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, это положение зафиксировано по состоянию на 9:00 местного времени на утро четверга, 31 мая.

Без энергоснабжения остаются Балезинский, Завьяловский, Кизнерский и Можгинский районы. К аварийно-восстановительным работам по республике привлечено 234 человек и 105 единиц техники, из них от МЧС России - 13 человек и 4 единицы техники.

Напомним, из-за непогоды без электричества в Удмуртии остались 9 512 домов и 71 социальный объект в 14 муниципальных районах региона.