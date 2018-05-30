Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково

Обзор самых интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда подходит к концу и «Сусанин» традиционно подготовил свежий видеообзор самых интересных новостей.

Отмена авиарейсов

«Ижавиа» отменит рейсы в московский аэропорт Внуково. Авиакомпания отмечает, что на пассажиропоток это не повлияет. Рейсы Ижевск - Домодедово отправляются примерно в тоже самое время, что и предыдущие через Внуково.

Комфортная среда

Один из двух проектов Воткинска по созданию комфортной городской среды стал победителем всероссийского конкурса среди малых городов. Призовой фонд составил 100 млн рублей. Однако остается неясным какой из представленных проектов стал победителем.

Нелепая приватизация

Александр Бречалов назвал приватизацию «Удмуртавтотранса» нелепой и кривой. Глава Удмуртии сравнил работу двух компаний, в том числе ИПОПАТа, с цирком. По его словам, республика каждый год сталкивается с проблемами межрайонных перевозок.

Новая набережная

Более 200 млн рублей потратят на реконструкцию участка Ижевской набережной. Проектно-сметную документацию по ремонту территории от эспланады до устья реки Подборенки утвердили в администрации города.

Погода

Шквалистый ветер и град ожидают в Удмуртии вечером тридцатого мая. Отмечается, что в последующие дни будет тоже ветрено. К концу недели ожидаются заморозки.