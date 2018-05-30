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Воткинск может получить 100 млн рублей на создание комфортной городской среды

12:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Минстрой Удмуртии\n#комфорт
Фото: Минстрой УР
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Один из городских проектов вошёл в число победителей всероссийского конкурса.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщает сектор раскрытия информации Минстроя Удмуртии, церемония награждения победителей состоялась во вторник, 29 мая.

Напомним, участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений приняли города из 82 регионов страны. Из 455 проектов благоустройства общественных пространств пять проектов из Удмуртии вышли в финал конкурса

После публичной защиты в Минстрое России в число победителей в номинации малых городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек вошёл проект благоустройства общественного пространства Воткинск.

Призовой фонд в данной номинации - до 100 млн руб. На такую сумму сегодня претендует Воткинск для реализации проекта. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Корпорации развития Удмуртской Республики Дмитрий Генералов, проект-победитель - «Парк Петра Ильича Чайковского "Времена года"».

UPD: При этом на сайте конкурса Минстроя России «Исторические поселения и малые города» указан номер проекта, под которым значится проект «95 километр» в Южном посёлке Воткинска.

БЛАГОустройство

На форуме малых городов и исторических поселений, который прошел в январе 2018 года в Коломне, президент России Владимир Путин дал поручение министерству строительства организовать всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию из федерального бюджета на этот год выделено 5 млрд рублей.

12:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Минстрой Удмуртии\n#комфорт

 

 

 


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