Шквалистый ветер и град ожидают в Удмуртии вечером 30 мая

К концу недели ожидаются заморозки.

Ижевск. Удмуртия. Скандинавский циклон пройдёт над Удмуртской Республикой в среду, 30 мая. Как сообщила руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, не исключён град.

«Будет ветрено, а при прохождении холодного фронта во второй половине дня и ближе к вечеру возможны грозы, шквалистое усиление ветра. Не исключён град. Будьте осторожны!», - предупредила Алла Шумихина на своей странице Facebook.

Отмечается, что в последующие дни будет тоже ветрено (до 13-14 м/с), но без шквалов.

В пятницу, 1 июня, будет холодно, местами ночью заморозки в воздухе до -2 °С. В течение дня временами будут наблюдаться локальные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом (особенно в северных районах Удмуртии). Температура воздуха 1 июня поднимется не выше +6…+11 °С.

Алла Шумихина сообщает, что в норму погода вернётся лишь к 4 июня. Но в целом температура первой декады июня ожидается ниже климатических норм на 3-4 градуса.