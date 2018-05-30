Более 200 млн рублей потратят на реконструкцию участка Ижевской набережной

Смету на реконструкцию утвердили в администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Проектно-сметную документацию по реконструкции Ижевской набережной утвердили в администрации города. Постановление об этом опубликовали на официальном сайте муниципалитета.

Документ за подписью врио главы Ижевска Сергея Задорожного сообщает о планах благоустройства отрезка набережной Ижевского пруда от эспланады до устья реки Подборенки. Как гласит перечень технико-экономических показателей, общая сметная стоимость строительства составила 202 млн 738 тыс. рублей, а удельные капитальные вложения на 1 км - 324 млн 901 тыс. рублей.