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Александр Бречалов назвал приватизацию «Удмуртавтотранса» нелепой и кривой

14:37, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
14:37, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртавтотранс\n#Удмуртия\n#приватизация\n#Александр Бречалов
Фото: Пресс-служба ИПОПАТ
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Глава региона сравнил работу компании с цирком.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов назвал приватизацию «Удмуртавтотранса» нелепой и кривой. Глава региона сравнил работу двух компаний, в том числе ИПОПАТа, с цирком.

Об этом руководитель региона сообщил журналистам во время брифинга, который был посвящен итогам работы команды Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме.

«Яндекс – одно из таких ключевых подписанных соглашений. Давайте к бытовой проблеме перейдем. У нас каждый год, вообще у нас проблема есть межрайонных пассажирских перевозок, каждый год к дачному сезону у нас начинается цирк в исполнении «Удмуртавтотранса» и ИПОПАТа. Хотят возить они льготников, не хотят они возить льготников. Будем возить, если дадите субсидию. Очень много времени мы затрачиваем. Очевидно, приватизация «Удмуртавтотранса» была нелепой, настолько кривой, что у меня слов нет. Закачать туда полмиллиарда государственных денег, потом за 180 миллионов продать. Но это уже история, я не собираюсь в этом разбираться. Мы понимаем, что так дальше дело не пойдет», - сказал Александр Бречалов.

По его словам, власти пока не готовы анонсировать определенное решение, однако Яндекс и продукты компании готовы поддержать республику, руководство которой уже ознакомилось с опытом регионов, в которых действуют госкомпании.

«Не буду озвучивать, но мы будем однозначно менять рынок пассажирских перевозок. Больше не будет такого, что самый вкусный лот - Ижевск - расторговали – сливки снимают, а в Завьялово пенсионеры и льготники пусть ездят как попало. Мы посмотрели опыт Новгородской области, пообщались, многие идут по пути возврата госкомпаний, рынка у нас не получилось. Те, кто купили активы – низкомаржинальные маршруты сбрасывают, а республика крутитесь как хотите. Субсидии доходят до полумиллиарда рублей. На мой взгляд это удивительная глупость», - рассказал журналистам глава Удмуртии, подчеркнув, что ситуацию нужно менять, так как она способствует высокому социальному напряжению.

Напомним, ранее владельцем ООО «Региональная транспортная компания» стал брат бывшего сити-менеджера Ижевска Максим Агашин. РТК принадлежат ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс».

14:37, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртавтотранс\n#Удмуртия\n#приватизация\n#Александр Бречалов

 

 

 


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