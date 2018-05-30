Компания «Ижавиа» отменит полёты во Внуково

Приземляться в Москве самолёты из Ижевска будут в Домодедове.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» отменяет рейсы в московский аэропорт Внуково. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе АО «Ижавиа», на пассажиропоток это не повлияет.

«Мы просто поменяли расписание. Скорректировали с учётом пожеланий наших пассажиров. Удобнее им по старому маршруту через Домодедово», - сообщили в «Ижавиа».

Также в компании уточнили, что рейсы по маршруту Ижевск - Домодедово отправляются примерно в тоже самое время, что и предыдущие через Внуково. В соответствии с расписанием - четыре рейса в будние дни.