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Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

18:00, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
18:00, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#доходы\n#погода в Удмуртии\n#коммунальные сети\n#ограничения\n#коммунальные службы\n#рыбалка\n#благотворительность\n#финансы и деньги\n#погода в Ижевске\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подводят итоги дня видеорубрикой Удмуртия в минуту. В ней – все самое важное и интересное.

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)

Доходы главы:

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах за 2017 год. За 12 месяцев руководитель республики заработал более 34 млн рублей. Доход указан с учетом суммы от продажи недвижимости. В прошлом году заработок Бречалова составлял почти 5 млн.

Второй этап:

Второй этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске в понедельник, 14 мая. Без горячей воды временно останутся более 100 домов. Все они располагаются в центре столицы Удмуртии. Здесь испытания продлятся до 27 мая.

Мимо кассы:

Директор лицея №14 в Ижевске тратила благотворительную помощь на свои командировки. Деньги вносились родителями в том числе на оплату охраны в образовательном учреждении. В итоге педагогу сделали выговор и оштрафовали на 70 тыс. рублей.

Рыбак рыбака:

Ограничение на ловлю рыбы в Удмуртии продлится до 5 июня. Сейчас можно рыбачить только с берега одной поплавковой или донной удочкой максимум на два крючка. Также не допускается передвижение по водоёмам на моторных лодках.

Погода в Удмуртии:

Погода на этой неделе будет переменчивой. Тепло будет сменяться похолоданием. Небольшие дожди в Удмуртии будут наблюдаться лишь в отдельные дни. Во вторник, 15 мая, во второй половине дня возможны грозы.

18:00, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
761
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#доходы\n#погода в Удмуртии\n#коммунальные сети\n#ограничения\n#коммунальные службы\n#рыбалка\n#благотворительность\n#финансы и деньги\n#погода в Ижевске\n#Александр Бречалов

 

 

 


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