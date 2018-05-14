Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подводят итоги дня видеорубрикой Удмуртия в минуту. В ней – все самое важное и интересное.
Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Доходы главы:
Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах за 2017 год. За 12 месяцев руководитель республики заработал более 34 млн рублей. Доход указан с учетом суммы от продажи недвижимости. В прошлом году заработок Бречалова составлял почти 5 млн.
Второй этап:
Второй этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске в понедельник, 14 мая. Без горячей воды временно останутся более 100 домов. Все они располагаются в центре столицы Удмуртии. Здесь испытания продлятся до 27 мая.
Мимо кассы:
Директор лицея №14 в Ижевске тратила благотворительную помощь на свои командировки. Деньги вносились родителями в том числе на оплату охраны в образовательном учреждении. В итоге педагогу сделали выговор и оштрафовали на 70 тыс. рублей.
Рыбак рыбака:
Ограничение на ловлю рыбы в Удмуртии продлится до 5 июня. Сейчас можно рыбачить только с берега одной поплавковой или донной удочкой максимум на два крючка. Также не допускается передвижение по водоёмам на моторных лодках.
Погода в Удмуртии:
Погода на этой неделе будет переменчивой. Тепло будет сменяться похолоданием. Небольшие дожди в Удмуртии будут наблюдаться лишь в отдельные дни. Во вторник, 15 мая, во второй половине дня возможны грозы.