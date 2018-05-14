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Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

15:55, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:55, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#доходы\n#декларация\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Он заработал на 30 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заработал в 2017 году 34 млн 81 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе руководителя региона и членов его семьи опубликованы на официальном сайте главы Удмуртии.

Александр Бречалов задекларировал доход в размере 34 081 285 рублей. Прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости. Глава региона также задекларировал две квартиры, в одной из которых имеет ½ доли собственности, а также два автомобиля «Фольксваген».

Супруга Бречалова задекларировала доход в 4 889 592 рублей.

Напомним, в 2016 году Александр Бречалов заработал 4,6 млн рублей.

 

15:55, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1140
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#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#доходы\n#декларация\n#Александр Бречалов

 

 

 


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