Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

Он заработал на 30 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заработал в 2017 году 34 млн 81 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе руководителя региона и членов его семьи опубликованы на официальном сайте главы Удмуртии.

Александр Бречалов задекларировал доход в размере 34 081 285 рублей. Прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости. Глава региона также задекларировал две квартиры, в одной из которых имеет ½ доли собственности, а также два автомобиля «Фольксваген».

Супруга Бречалова задекларировала доход в 4 889 592 рублей.

Напомним, в 2016 году Александр Бречалов заработал 4,6 млн рублей.