В Ижевске более 100 домов останутся без горячей воды

С 14 мая в городе стартует второй этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. Второй этап гидравлических испытаний стартует в Ижевске в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Без горячей воды до 27 мая останутся более 100 домов по следующим адресам:

- улица Вадима Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161,173, 177;

- улица Дерябина 3а;

- улица Интернациональный 11, 15;

- улица Карла Либкнехта 5а, 17, 19;

- улица Карла Маркса 164, 171, 173, 177, 206, 208;

- улица Красная 105, 133, 144, 154, 156;

- улица Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182;

- улица Красногеройская 18;

- улица Ленина 4, 8, 9, 11, 12, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42;

- улица Максима Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 66;

- улица Пастухова 82;

- улица Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 169, 169а, 171, 173, 175, 177,187;

- улица Свердлова 4, 7, 22, 26;

- улица Свободы 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202;

- улица Советская 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15.