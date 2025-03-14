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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии ожидается понижение температуры

13:37, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии ожидается понижение температуры
13:37, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
121
0
#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#похолодание\n#весна\n#прогноз погоды\n#дожди
Источник фото: unsplash.com (Artem Sapegin)
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Столбик термометра может опуститься до -12 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заканчивается потепление, ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Пик потепления придётся на 14 и 15 марта, когда максимальная температура может достигнуть до +7°С. Погода будет ветреной с осадками в виде небольшого дождя.

А уже с воскресенья, 16 марта, ожидается понижение температуры и солнечная погода.

«Ночью столбик термометра опустится до -2..-7°С, при прояснениях до -12°С, днем -2…+3°С», – говорится в сообщении.

В понедельник, 17 марта, температурный фон вернётся к климатической норме – -4…+2°С. Может идти умеренный снег, местами мокрый снег.

Также сообщается, что тёплая погода с продолжительными дождями привела к быстрому таянию снега.

«За текущую рабочую неделю высота снежного покрова уменьшилась на 6-11 см», – делятся в Удмуртском Гидрометцентре.

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13:37, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
121
0
#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#похолодание\n#весна\n#прогноз погоды\n#дожди