Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заканчивается потепление, ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Пик потепления придётся на 14 и 15 марта, когда максимальная температура может достигнуть до +7°С. Погода будет ветреной с осадками в виде небольшого дождя.

А уже с воскресенья, 16 марта, ожидается понижение температуры и солнечная погода.

«Ночью столбик термометра опустится до -2..-7°С, при прояснениях до -12°С, днем -2…+3°С», – говорится в сообщении.

В понедельник, 17 марта, температурный фон вернётся к климатической норме – -4…+2°С. Может идти умеренный снег, местами мокрый снег.

Также сообщается, что тёплая погода с продолжительными дождями привела к быстрому таянию снега.

«За текущую рабочую неделю высота снежного покрова уменьшилась на 6-11 см», – делятся в Удмуртском Гидрометцентре.