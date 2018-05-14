Переменчивый температурный фон придёт в Удмуртию

Небольшие дожди будут наблюдаться лишь в отдельные дни.

Ижевск. Удмуртия. Погода текущей недели в Удмуртской Республике будет переменчивой. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, волны тепла будут сменяться похолоданиями.

Небольшие дожди будут наблюдаться лишь в отдельные дни. В ночь на вторник, 15 мая, местами по республике на почве ожидаются заморозки до -1 °С.

Во второй половине дня 15 мая Удмуртию пересечёт холодный фронт - в северных и центральных районах возможны небольшие дожди, усилится ветер. Температура воздуха днём поднимется до 20-25 °С. Не исключена вероятность гроз во второй половине дня.

В ночь на среду небольшие дожди сохранятся местами, а на почве - заморозки до -2 °С. Днём в холодной воздушной массе будет прохладнее - лишь до 16-21 °С.

В четверг местами по республике пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до 19-23 °С.

В конце недели вновь ожидается похолодание: ночью до 0..+5 °С, дневная температура воздуха составит 13-18 °С.