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Ограничение на ловлю рыбы в Удмуртии продлится до 5 июня

11:26, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:26, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
498
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#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#рыба\n#рыбалка
Фото: pixabay.com
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Также 6 июня начнётся навигация на маломерных судах.

Ижевск. Удмуртия. Ограничение на ловлю рыбы в Удмуртской Республике заканчивается 5 июня. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, с 25 апреля по 5 июня 2018 года, во время нерестового периода у рыб, сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Путина».

Силами полиции проходят работы по предупреждению и пресечению незаконной добычи, переработки, оборота рыбы и других водных биоресурсов на территории региона.

В настоящее время на территории Удмуртии действует ряд ограничений на ловлю рыбы:

1. Разрешается лов рыбы с берега одной поплавковой или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух;

2. Не допускается передвижение по водоёмам на моторных маломерных плавсредствах;

3. Запрещается вылов рыбы, имеющей в свежем виде длину менее: лещ - 25 см; щука - 32 см.

Сотрудники полиции напомнили о системе штрафов за нарушение способов ловли. За нарушение статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» - административный штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна, на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией судна; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией судна.

Кроме того, законодательством предусмотрена и уголовная ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча и вылов водных биологических ресурсов». Санкция статьи - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо арест сроком до 6 месяцев.

Также 6 июня начнётся навигация на маломерных судах, которая продлится до 1 ноября. В период установления положительных температур и разрушения льда в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом техники и людей под лед, жителям не рекомендуется выходить на водные объекты.

11:26, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
498
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#рыба\n#рыбалка

 

 

 


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