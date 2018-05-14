play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Директор лицея в Ижевске тратила благотворительную помощь на свои командировки

10:24, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:24, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1534
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школа\n#помощь\n#деньги
Фото: pixabay.com
1534
0

После вмешательства прокуратуры женщина привлечена к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики провела проверку по факту привлечения благотворительной помощи в лицее № 14 Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка организована в связи с многочисленными жалобами граждан.

В ходе проверки установлено, что в 2016-2017 годах в благотворительный фонд лицея родителями систематически вносились благотворительные пожертвования, в том числе плата за охрану в установленной сумме. Подобные указания гражданам на размер «благотворительной помощи», периодичность её оказания, а также определение цели её привлечения свидетельствуют об отсутствии доброй воли с их стороны.

Также выяснилось, что в нарушение норм трудового законодательства благотворительные средства родителей использовались фондом на оплату служебных командировок директора и сотрудников лицея. А люди, отказавшиеся от пожертвований в фонд, поставлены в неравное положение по сравнению с другими родителями.

Так, например, с ребёнком одного из заявителей по причине пропуска уроков математики по уважительным причинам начата профилактическая работа в отсутствие оснований. В классе ребёнка другого заявителя не преподавался один из предметов, при наличии необходимого педагога.

В связи с выявленными нарушениями, директор лицея по инициативе прокуратуры привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также подвергнута административному наказанию в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений закона, полномочия директора благотворительного фонда прекращены, начата процедура его ликвидации.

10:24, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1534
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#школа\n#помощь\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15504

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11902
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

9904
13:30, 10 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9637
11:08, 07 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6484
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11599

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3673
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2382
18:41, 07 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2331
15:59, 11 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2298
11:54, 12 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2479

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2264
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2166
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2094
14:15, 09 мая, 2018

В США неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего

1932
09:10, 10 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018