Директор лицея в Ижевске тратила благотворительную помощь на свои командировки

После вмешательства прокуратуры женщина привлечена к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики провела проверку по факту привлечения благотворительной помощи в лицее № 14 Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка организована в связи с многочисленными жалобами граждан.

В ходе проверки установлено, что в 2016-2017 годах в благотворительный фонд лицея родителями систематически вносились благотворительные пожертвования, в том числе плата за охрану в установленной сумме. Подобные указания гражданам на размер «благотворительной помощи», периодичность её оказания, а также определение цели её привлечения свидетельствуют об отсутствии доброй воли с их стороны.

Также выяснилось, что в нарушение норм трудового законодательства благотворительные средства родителей использовались фондом на оплату служебных командировок директора и сотрудников лицея. А люди, отказавшиеся от пожертвований в фонд, поставлены в неравное положение по сравнению с другими родителями.

Так, например, с ребёнком одного из заявителей по причине пропуска уроков математики по уважительным причинам начата профилактическая работа в отсутствие оснований. В классе ребёнка другого заявителя не преподавался один из предметов, при наличии необходимого педагога.

В связи с выявленными нарушениями, директор лицея по инициативе прокуратуры привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также подвергнута административному наказанию в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений закона, полномочия директора благотворительного фонда прекращены, начата процедура его ликвидации.