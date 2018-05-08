В память о Победе жители Сарапула выпустили в небо красные шары

Старт акции дали градообразующие предприятия города.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле состоялась акция «70 мест Победы». Ровно в 12:10 по гудку предприятий на 73 площадках города участники выпустили в небо красные шары, сообщил на своей странице в Фейсбук глава города Александр Ессен.

Старт акции дали градообразующие предприятия города, после чего была объявлена минута молчания в память о погибших в годы войны.

«Это наш малый сыновний долг всем тем, кто ценою своих жизней подарил мирное небо над головой. Вечная память героям», - написал Ессен.