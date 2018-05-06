Бал Победы прошёл в Ижевске

Гости праздника станцевали под музыку 1940-ых годов.

Ижевск. Удмуртия. На площадке в ТРЦ «Италмас» Ижевска состоялся «Бал Победы». Как сообщает пресс-служба администрации города, для всех желающих были организованы репетиции, в ходе которых участники бала знакомились с танцами 1940-ых годов.

Воспитанники кадетских школ, участники общественных организаций ветеранов, артисты из детских танцевальных кружков и ансамблей станцевали вальс, кадриль, полонез и другие танцы под песни военных лет.

Напомним, что ижевские кадеты активно участвуют в общественной жизни города. Так, 4 мая в Ижевске прошёл первый парад кадетского движения, в котором приняли участие две тысячи ребят.



