2 тыс ребят приняли участие в параде кадетского движения в Ижевске

Мероприятие прошло в столице впервые.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 мая прошел первый парад кадетского движения. В мероприятии приняли участие 2 тыс. ребят, в том числе около 600 воспитанников учебных заведений, где детей специально готовят к военной службе, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По Центральной площади Ижевска торжественным маршем прошли учащиеся кадетских классов школ: № 31, 55, 57, 60, 61, 67, 73, 74, 76, 85, 91, 93, 97, школы кадетского движения столицы, школы юных лётчиков, пограничных, лётных, казачьих классов, классов общевойсковой подготовки, классов МЧС, УФСИН.

В Ижевске прошел парад кадетского движения Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-04.

По словам министра образования республики Светланы Болотниковой, на сегодняшний день в Удмуртии действуют 214 кадетских класса, которые объединяют более 3,5 тыс. учащихся.

