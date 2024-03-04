Имперский Русский балет Гедиминаса Таранды выступит в Ижевске с «Лебединым озером»

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Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с постановкой «Лебединое озеро» (0+) выступит Имперский Русский Балет Гедиминаса Таранды.

Труппа «Императорского балета» приезжает в Россию всего на два месяца и 3 апреля посетит столицу Удмуртии. Отмечается, что гастрольный график этой труппы по странам Европы и Азии расписан на несколько лет вперед и билеты на их постановки всегда раскупаются заранее.

У жителей Удмуртии есть прекрасная возможность вживую увидеть их юбилейную постановку «Лебединое озеро». Ценители отмечают, что этот балет можно смотреть снова и снова из-за необычной музыки, захватывающего сюжета и прекрасной игры артистов.

Отмечается, музыкальному произведению «Лебединое озеро» уже более 140 лет. На написание этого балета Пётр Чайковский вдохновился местностью в Черкасской области, где водились лебеди.

Первая постановка балета оказалась провальной, тогда автор заявил, что его творчество могут оценить только через несколько лет. Так и произошло спустя 18 лет. Всех мировых лидеров, которые приезжали в СССР, обязательно водили в Большой театр, чтобы они взглянули на этот балет.

«Мы хотим, чтобы каждый человек в России хотя бы раз увидел балет «Лебединое озеро», — завил народный артист России Гедиминас Таранда.

Эту известную постановку можно будет увидеть в Ижевске 3 апреля на сцене Дома культуры «Металлург». Билеты еще можно приобрести по ссылке.

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