8 тыс молодых сосен высадят в Удмуртии 19 мая

Акция пройдет в рамках всероссийского дня посадки леса.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В деревне Люкшудья Якшур-Бодьинского района на площади в 2 га высадят 8 тыс. молодых сосен. Акция пройдет 19 мая в рамках всероссийского дня посадки леса, сообщает пресс-служба минприроды Удмуртской Республики.

В этот день во всех районах республики будут организованы мероприятия по посадке леса, закладке памятных культур, озеленению территорий населенных пунктов.

Принять участие в мероприятии и посадить дерево может любой желающий.