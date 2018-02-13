Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился вторник, 13 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Церковь в парке:
Власти Ижевска прокомментировали строительство церкви в Парке Космонавтов. Она появится недалеко от детского сада №102. Жителей заверили, что деревья при строительстве не пострадают.
Снос забора:
На Центральной площади Ижевска разберут забор вокруг ледового городка «Сказбург». Стена из горбыля исчезнет к Масленице. Напомним, народные гуляния пройдут в столице Удмуртии в субботу, 17 февраля.
Новый глава:
В Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Весеннее половодье:
Паводок в Ижевске в этом году обещает быть спокойным. Городские власти заверили, что грядущее половодье тревоги не вызывает. Сейчас рабочие прочищают водопропускные каналы, а на пруду уже начали понижать уровень воды.
«Удмуртский лёд»:
В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед». На набережной городского пруда художники создают ледовые скульптуры. Участие в фестивале принимают 15 команд из разных городов.