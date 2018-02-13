Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился вторник, 13 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Церковь в парке:

Власти Ижевска прокомментировали строительство церкви в Парке Космонавтов. Она появится недалеко от детского сада №102. Жителей заверили, что деревья при строительстве не пострадают.

Снос забора:

На Центральной площади Ижевска разберут забор вокруг ледового городка «Сказбург». Стена из горбыля исчезнет к Масленице. Напомним, народные гуляния пройдут в столице Удмуртии в субботу, 17 февраля.

Новый глава:

В Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Весеннее половодье:

Паводок в Ижевске в этом году обещает быть спокойным. Городские власти заверили, что грядущее половодье тревоги не вызывает. Сейчас рабочие прочищают водопропускные каналы, а на пруду уже начали понижать уровень воды.

«Удмуртский лёд»:

В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед». На набережной городского пруда художники создают ледовые скульптуры. Участие в фестивале принимают 15 команд из разных городов.