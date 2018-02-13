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      Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

      18:00, 13 февраля, 2018
      18:00, 13 февраля, 2018
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      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#церковь\n#Малая Пурга\n#паводок\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Центральная площадь Ижевска\n#парк Космонавтов
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      Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился вторник, 13 февраля. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

      Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Церковь в парке:

      Власти Ижевска прокомментировали строительство церкви в Парке Космонавтов. Она появится недалеко от детского сада №102. Жителей заверили, что деревья при строительстве не пострадают.

      Снос забора:

      На Центральной площади Ижевска разберут забор вокруг ледового городка «Сказбург». Стена из горбыля исчезнет к Масленице. Напомним, народные гуляния пройдут в столице Удмуртии в субботу, 17 февраля.

      Новый глава:

      В Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

      Весеннее половодье:

      Паводок в Ижевске в этом году обещает быть спокойным. Городские власти заверили, что грядущее половодье тревоги не вызывает. Сейчас рабочие прочищают водопропускные каналы, а на пруду уже начали понижать уровень воды.

      «Удмуртский лёд»:

      В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед». На набережной городского пруда художники создают ледовые скульптуры. Участие в фестивале принимают 15 команд из разных городов.

      18:00, 13 февраля, 2018
      494
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      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#церковь\n#Малая Пурга\n#паводок\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Центральная площадь Ижевска\n#парк Космонавтов

       

       

       

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