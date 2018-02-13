Главой Малопургинского района избрали Сергея Юрина

Голосование прошло 13 февраля.

Малая Пурга. Удмуртия. Главой Малопургинского района стал Сергей Юрин. Об этом сообщили журналистам «Сусанина» в администрации муниципального образования.

Выборы прошли во вторник, 13 февраля.

Отметим, избранным считается тот кандидат, за которого проголосовали не менее 16 депутатов. Из 28 избранников Сергея Юрина поддержал 21 человек. 7 голосов не засчитали. Сергей Кирющенков не получил ни одного голоса.

Напомним, конкурс по отбору претендентов на пост руководителя состоялся 2 февраля. Комиссия представила на рассмотрение районного Совета депутатов кандидатуры Сергея Кирющенкова и Сергея Юрина.

Бывшая глава Малопургинского района Светлана Колодкина в октябре 2017 года ушла в отставку по собственному желанию. До этого ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре прошлого года Колодкину осудили и обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Наша справка:

Юрин Сергей Васильевич родился в 1981 году в селе Алнаши. Женат, имеет двух детей.

С 1998 по 2001 учился в Можгинском педагогическом колледже по специальности «социальная педагогика».

С 2001 по 2004 год обучался в Глазовском государственном педагогическом институте имени Владимира Короленко.

В 2015 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2004 по 2005 год работал в ЦЗН Алнашского района.

В 2005 году - в санатории «Варзи-Ятчи» специалистом отдела реализации путевок.

С 2007 по 2009 год работал специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, а также продавцом-консультантом.

С 2009 по 2014 – замначальника части в ПЧ-25 Алнаши.

С 2014 года по настоящее время являлся главой Совета депутатов МО «Алнашское».