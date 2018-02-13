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      «Удмуртский лёд» собрал в Ижевске художников со всей России

      15:50, 13 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      15:50, 13 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      241
      0
      #Ижевск\n#ледовый городок\n#скульптура\n#лед\n#ТВдача
      241
      0

      С 16 по 18 февраля на ижевской набережной будут проходить игры и концерты для горожан.

      Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» стартовал на набережной Ижевского пруда.

      До пятницы, 15 февраля, на площадке будут работать профессиональные скульпторы. За процессом создания шедевров может наблюдать любой горожанин. Первый фестиваль «Удмуртский лёд» собрал 15 команд из разных городов России. Одна делегация - из Белоруссии. Как отметил ижевский художник Анфим Ханыков, были желающие и из-за рубежа, просто они не успели оформить визы.

      Качество льда и его прозрачность приятно удивили скульпторов. Он был добыт из пруда деревни Пычанки Завьяловского района. Уже созданы ледяные горки и «мыльницы» для детей. А сами скульптуры планируются высотой до трёх метров.

      Одним из организаторов фестиваля выступило ООО «КОМОС ГРУПП». Управляющий Андрей Шутов отметил: «Как социально ответственный бизнес, мы понимаем значимость подобных проектов для формирования имиджа нашего города как центра событийного туризма. Приглашаем всех желающих посетить фестиваль и полюбоваться потрясающими ледяными скульптурами, которые, несомненно, станут украшением набережной ижевского пруда».

      Напомним, фестиваль продлится до 18 февраля, до конца масленичной недели. В последний день на набережной соединятся три составляющие: ледовая скульптура, огненная и звуковая.       

      Проект реализует арт-группа «Творческая Дача». Организаторами выступают ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке администрации главы и правительства Удмуртской Республики, администрации Ижевска.

      Фестиваль "Удмуртский лед" открылся в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-13.

      15:50, 13 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      241
      0
      #Ижевск\n#ледовый городок\n#скульптура\n#лед\n#ТВдача

       

       

       

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