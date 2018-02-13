Власти Ижевска не стали подробно комментировать возможное строительство церкви в Парке Космонавтов

По словам первого замглавы администрации Ижевска, деревья при строительстве не пострадают.

Ижевск. Удмуртия. Сергей Задорожный прокомментировал возможное строительство церкви в Парке Космонавтов. По словам первого замглавы администрации Ижевска, деревья при строительстве не пострадают.

«Пусть общественность не волнуется. Вырубать деревья не будут ни в коем случае», - сказал Сергей Задорожный.

Более подробно комментировать ситуацию в администрации не стали.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что большую часть территории Парка Космонавтов «готовят к застройке втайне от общественности».

«Уже несколько месяцев нас настраивают, что строительство церкви - это свершившийся факт, что весной начнется вырубка деревьев. На собраниях говорят, радуйтесь, что церковь, а не высотная «свечка» под окнами. Говорят, что осталось только пройти публичные слушания, ведь по правилам ПЗЗ это условный вид использования в зеленых зонах города», - пишут в Фейсбуке.

Отметим, что сейчас в парке устроен дендрарий и высажены аллеи редких деревьев.

Жители категорически против любого строительства на территории парка. По информации, которую публикуют в соцсетях, церковь должна будет стоять рядом с детским садом №102. Проект подготовлен «Удмуртгражданпроектом». Рядом с церковью – парковка на якобы 40 машиномест, по другим данным – на 200.