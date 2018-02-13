Власти Ижевска: паводок в этом году тревог у нас не вызывает

По словам первого замглавы городской администрации Сергея Задорожного, сейчас ведется работа по очистке водопропускных каналов и кровель.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска рассказали о том, что паводок в этом году тревог у них не вызывает. По словам первого замглавы городской администрации Сергея Задорожного, сейчас ведется работа по очистке водопропускных каналов и кровель.

"Мы готовимся и на следующей неделе будем рассматривать план мероприятий противопаводковых, первое. Второе, что сейчас делается, чистятся канавы – это Первомайский и Ленинский район, те, которые подвержены затоплению. Там есть у нас подрядчик. Чем больше снега мы вывезем, тем легче будет проходить паводок. Работы по очистке водопропускных каналов ведутся. Также чистка кровель. Особых тревог пока у нас не вызывает. Объем снега не очень большой, хотя до среднегодового он дошел. Снег лег на нормальную почву. Влага ушла. Думаем, что спокойно все пройдет. Мы будем во всеоружии", - рассказал Задорожный.

По его словам, в этом году с улиц Ижевска уже вывезли 176 тыс. тонн снега. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 200 тыс. тонн.