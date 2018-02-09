УФАС Удмуртии возбудило дело в отношении «Ижавиа»

Авиакомпания взимала завышенную плату с пассажиров за возврат и обмен билетов.

Ижевск. Удмуртия. Управление ФАС по Удмуртии возбудило дело в отношении АО «Ижавиа». Авиакомпания взимала завышенную плату с пассажиров за возврат и обмен билетов, сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что с 2016 года по 2017 год сумма, удерживаемая обществом неоднократно увеличивалась от 600 рублей до 2500 рублей и доходила до 40% от стоимости приобретённого билета.

Напомним, авиакомпании выдали предупреждение, согласно которому она должна была установить плату, соразмерную фактическим затратам. Общество посчитало, что указание удмуртского УФАС является неисполнимым, так как методики расчета фактических расходов Перевозчика в законе не существует.

Позднее региональный УФАС продлил срок предупреждения. В установленное время авиакомпания указания также не выполнила.

Таким образом, АО «Ижавиа» злоупотребило своим доминирующим положением.