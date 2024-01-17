Чаще всего в 2023 году по Пушкинской карте молодежь Удмуртии покупала билеты в драмтеатр

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году чаще всего по Пушкинской карте молодежь Удмуртии покупала билеты в Государственный русский драматический театр. В сумме молодые люди приобрели 19 тыс. билетов, сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Помимо этого, подростки часто посещали Удмуртскую государственную филармонию и Государственный национальный театр Удмуртии.

Отмечается, что проект «Пушкинская карта» активно реализуется в регионе. В 2023 году некоторые районы даже перевыполнили план по продаже билетов: в Шарканском районе показатель выполненного плана составляет 145%, в Красногорском — 135%, в Можге — 128%, в Алнашском районе — 119% и в Можгинском — 110%.

Меньше всего Пушкинской картой пользовались в Вавожском районе — 13% от плана, Малопургинском — 10% и в Ижевске, где показатель составил чуть более 10%.

Отмечается, что проект «Пушкинская карта» даёт возможность городам и районам улучшить материально-техническую инфраструктуру учреждений культуры. Например, Можгинский район смог заработать более 2 млн рублей на реализацию своих проектов.