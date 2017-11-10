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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      «Ижавиа» взимала с пассажиров завышенную плату за возврат билетов

      08:30, 10 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 10 ноября, 2017
      Анна Торхова
      307
      0
      #Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#УФАС
      Фото: wikimedia.org
      307
      0

      Эта сумма в 4 раза превышала установленную.

      Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» взимала с пассажиров завышенную плату за возврат билетов. Эта сумма в 4 раза превышала установленную, сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртии.

      По заявлению одного из пассажиров по этому факту была проведена проверка. Ведомство проанализировало маршруты авиакомпании в Москву, Краснодар, Санкт – Петербург , Симферополь, Сочи и Анапу. В результате было установлено, что АО «»Ижавиа» занимает  на этих рынках доминирующее положение.
      В период с 2016 по 2017 год компания удерживала до 40% стоимости билета при его возврате и обмене. При этом Общество не смогло объяснить причины такого увеличения сумм. Как сообщила «Ижавиа», компания не ведёт учёт количества возвращенных билетов и расходов по их возврату и обмену.


      Управление ФАС по Удмуртии выдало  АО предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
      Теперь авиакомпании необходимо установить плату, которую оно будет взыскивать с пассажиров за возврат билетов и в случае изменения условий договора перевозки.
      «Все комментарии преждевременны. Дождёмся официального документа», -сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе «Ижавиа».

      08:30, 10 ноября, 2017
      Анна Торхова
      307
      0
      #Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#УФАС

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