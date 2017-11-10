Эта сумма в 4 раза превышала установленную.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» взимала с пассажиров завышенную плату за возврат билетов. Эта сумма в 4 раза превышала установленную, сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртии.

По заявлению одного из пассажиров по этому факту была проведена проверка. Ведомство проанализировало маршруты авиакомпании в Москву, Краснодар, Санкт – Петербург , Симферополь, Сочи и Анапу. В результате было установлено, что АО «»Ижавиа» занимает на этих рынках доминирующее положение.

В период с 2016 по 2017 год компания удерживала до 40% стоимости билета при его возврате и обмене. При этом Общество не смогло объяснить причины такого увеличения сумм. Как сообщила «Ижавиа», компания не ведёт учёт количества возвращенных билетов и расходов по их возврату и обмену.



Управление ФАС по Удмуртии выдало АО предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Теперь авиакомпании необходимо установить плату, которую оно будет взыскивать с пассажиров за возврат билетов и в случае изменения условий договора перевозки.

«Все комментарии преждевременны. Дождёмся официального документа», -сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе «Ижавиа».