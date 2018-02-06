Увинский район выбрал себе слоган почти как у газировки

«Увинский район – жизнь в каждой капле».

Ува. Удмуртия. В Удмуртии завершился конкурс «Бренд Увинского района». Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Конкурсная комиссия из предложенных вариантов выбрала официальный слоган: «Увинский район – жизнь в каждой капле». На выбор общественности и жюри также предлагались: Увинский район – край бескрайних возможностей; в гармонии с вечным, создавая лучшее; Увинский район - Жемчужина края; всякое место, которое ты любишь, для тебя целый мир и другие.

Для логотипа участники предложили 26 вариантов. Победитель получил 133 голоса.

Отметим, завод минеральных вод «Серебряные ключи» выступает под девизом: «Радость жизни в каждой капле!». Азербайджанский производитель воды «Сираб» имеет слоган: «Жизнь в каждой капле».