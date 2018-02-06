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      Увинский район выбрал себе слоган почти как у газировки

      11:02, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:02, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      694
      0
      #Ува\n#конкурс\n#логотип\n#Удмуртия\n#бренд
      Фото: pixabay.com
      694
      0

      «Увинский район – жизнь в каждой капле».

      Ува. Удмуртия. В Удмуртии завершился конкурс «Бренд Увинского района». Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

      Конкурсная комиссия из предложенных вариантов выбрала официальный слоган: «Увинский район – жизнь в каждой капле». На выбор общественности и жюри также предлагались: Увинский район – край бескрайних возможностей; в гармонии с вечным, создавая лучшее; Увинский район - Жемчужина края; всякое место, которое ты любишь, для тебя целый мир и другие.

      Для логотипа участники предложили 26 вариантов. Победитель получил 133 голоса.

      Отметим, завод минеральных вод «Серебряные ключи» выступает под девизом: «Радость жизни в каждой капле!». Азербайджанский производитель воды «Сираб» имеет слоган: «Жизнь в каждой капле».

      230135 (1).png        

      11:02, 06 февраля, 2018
      Анна Торхова
      694
      0
      #Ува\n#конкурс\n#логотип\n#Удмуртия\n#бренд

       

       

       

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