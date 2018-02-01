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      Школы Удмуртии получили 9 новых автобусов

      08:30, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1180
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#автобус\n#автобусный парк
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      1180
      0

      Стоимость одного составила около 1 млн 800 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Школьный автопарк Удмуртии пополнили 9 новых автобусов «ПАЗ». Стоимость одного составила около 1 млн 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографом.

      Новый транспорт появился в школах Вавожского, Каракулинского, Киясовского, Малопургинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов. Также автобусы получили ученики школы №70 Ижевска и Республиканский лицей-интернат.

      На сегодняшний день в школьном автопарке Удмуртии насчитывается 380 автобусов. «Ежедневно по 611 школьным маршрутам осуществляется подвоз к месту учебы и обратно более 10400 учащихся», - сообщает пресс-служба.

      Отметим, в прошлом году в рамках «Дорожной карты» за счёт средств бюджета Удмуртской Республики приобретены 12 единиц школьного транспорта на сумму 17,3 млн рублей.

      «Напомню, с начала этого года в силу вступило правило о запрете использования для детских перевозок автобусов, срок использования которых более 10 лет. Таких у нас в республике на сегодняшний день насчитывается 77», - рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

      ---NIK_1598.jpg

      08:30, 01 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1180
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#автобус\n#автобусный парк

       

       

       

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