Школы Удмуртии получили 9 новых автобусов

Стоимость одного составила около 1 млн 800 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Школьный автопарк Удмуртии пополнили 9 новых автобусов «ПАЗ». Стоимость одного составила около 1 млн 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографом.

Новый транспорт появился в школах Вавожского, Каракулинского, Киясовского, Малопургинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов. Также автобусы получили ученики школы №70 Ижевска и Республиканский лицей-интернат.

На сегодняшний день в школьном автопарке Удмуртии насчитывается 380 автобусов. «Ежедневно по 611 школьным маршрутам осуществляется подвоз к месту учебы и обратно более 10400 учащихся», - сообщает пресс-служба.

Отметим, в прошлом году в рамках «Дорожной карты» за счёт средств бюджета Удмуртской Республики приобретены 12 единиц школьного транспорта на сумму 17,3 млн рублей.

«Напомню, с начала этого года в силу вступило правило о запрете использования для детских перевозок автобусов, срок использования которых более 10 лет. Таких у нас в республике на сегодняшний день насчитывается 77», - рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.



