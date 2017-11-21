Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» по традиции предлагает читателям видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в республике за минувший день.

Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Драка школьниц:

14-летнюю школьницу из Воткинска избили сверстники. Видео разместили на Ютубе. Случай произошел 13 ноября в одном из гаражных кооперативов города. Следователи начали проверку.

Строительство гостиницы:

В 2019 году в бывшем здании Индустриального техникума планируется открыть гостиницу. По просьбе самого предпринимателя власти региона помогли собственнику сократить сроки ввода в эксплуатацию объекта.

Радиационный фон:

Радиационный фон в Удмуртии находится в пределах нормы. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Челябинской области произошел выброс радиоактивного изотопа рутения.

Счет за воду:

Жильцам нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячую воду, которая в дом не проведена. Перерасчет горожанам сделали только после вмешательства прокуратуры.

Дорогу молодым:

Удмуртия получит 450 млн рублей на развитие детского хоккея. В следующем году в Можге начнут строить ледовый мини-дворец, а в регионе проведут Кубок Калашникова.