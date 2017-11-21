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      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      18:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      141
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#хоккей\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      141
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» по традиции предлагает читателям видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в республике за минувший день.

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Драка школьниц:

      14-летнюю школьницу из Воткинска избили сверстники. Видео разместили на Ютубе. Случай произошел 13 ноября в одном из гаражных кооперативов города. Следователи начали проверку. 

      Строительство гостиницы:

      В 2019 году в бывшем здании Индустриального техникума планируется открыть гостиницу. По просьбе самого предпринимателя власти региона помогли собственнику сократить сроки ввода в эксплуатацию объекта.

      Радиационный фон:

      Радиационный фон в Удмуртии находится в пределах нормы. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Челябинской области произошел выброс радиоактивного изотопа рутения.

      Счет за воду:

      Жильцам нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячую воду, которая в дом не проведена. Перерасчет горожанам сделали только после вмешательства прокуратуры.

      Дорогу молодым:

      Удмуртия получит 450 млн рублей на развитие детского хоккея. В следующем году в Можге начнут строить ледовый мини-дворец, а в регионе проведут Кубок Калашникова.

      18:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      141
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#хоккей\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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