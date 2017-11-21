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      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      09:48, 21 ноября, 2017
      09:48, 21 ноября, 2017
      1278
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
      1278
      0

      Видеозапись с нанесением побоев была опубликована в интернете, после чего следователи начали доследственную проверку.

      Воткинск. Удмуртия. 14-летнюю ученицу одной из школ Воткинска избили подростки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, организована доследственная проверка после появления видеоролика данного инцидента в интернете.

      12.jpg

      Фото: youtube.com

      По данным проверки, школьницу избили 13 ноября 2017 года на территории гаражного кооператива. На видеозаписи видно, что девочке наносят удары руками и ногами. Вокруг стоят ее сверстники и снимают все на свои телефоны.  

      Отметим, что это уже второй подобный видеоролик, опубликованный в интернете за последнее время. Ранее появилось видео драки двух 13-летних девочек, которая также произошла в Воткинске.

      Помимо организации процессуальной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска. Следственным управлением во взаимодействии с уполномоченным при главе Удмуртской Республики по правам ребенка запланирован комплекс мероприятий, направленных на выявление причин сложившейся ситуации и их устранение.

      09:48, 21 ноября, 2017
      1278
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие

       

       

       

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