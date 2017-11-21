Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

Видеозапись с нанесением побоев была опубликована в интернете, после чего следователи начали доследственную проверку.

Воткинск. Удмуртия. 14-летнюю ученицу одной из школ Воткинска избили подростки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, организована доследственная проверка после появления видеоролика данного инцидента в интернете.

Фото: youtube.com

По данным проверки, школьницу избили 13 ноября 2017 года на территории гаражного кооператива. На видеозаписи видно, что девочке наносят удары руками и ногами. Вокруг стоят ее сверстники и снимают все на свои телефоны.

Отметим, что это уже второй подобный видеоролик, опубликованный в интернете за последнее время. Ранее появилось видео драки двух 13-летних девочек, которая также произошла в Воткинске.

Помимо организации процессуальной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска. Следственным управлением во взаимодействии с уполномоченным при главе Удмуртской Республики по правам ребенка запланирован комплекс мероприятий, направленных на выявление причин сложившейся ситуации и их устранение.