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      Почти полмиллиарда рублей получит Удмуртия на развитие детско-юношеского хоккея

      16:18, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:18, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      514
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Белкамнефть\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      514
      0

      Согласно договору, уже в следующем году в регионе начнут строительство ледового дворца в Можге и проведут Кубок Калашникова по хоккею среди детских команд.

      Ижевск. Удмуртия. 450 млн рублей получит Удмуртия на развитие детско-юношеского хоккея. Согласно договору, который подписали власти региона и компания «Белкамнефть», уже в следующем году в республике начнут строительство ледового минидворца в Можге и проведут Кубок Калашникова по хоккею среди детских команд.

      «Для нас хоккей один из самых популярных видов спорта. Мы говорим сейчас не профессиональном клубе «Ижсталь», об этом чуть попозже, а о развитии детского и юношеского спорта. Мы много говорили, что при огромной популярности есть проблемы с инфраструктурой и проблемы с удержанием тех талантливых спортсменов, которые в возрасте 16-18 лет уезжают в другие регионы и команды. Эту большую работу мы сейчас планируем проводить с компанией «Белкамнефть». Мы благодарны, что компания откликнулась на наши инициативы и мы заключили трехлетнее большое соглашение – это внебюджетное финансирование, в которое входит и развитие инфраструктуры. В следующем году мы начнем строительство ледового минидворца в Можге. И с сезона 2017/18 годов у нас начнется Кубок Калашникова среди детей и юношей именно по хоккею», - рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

      В свою очередь председатель совета директоров «Белкамнефти» Андрей Зарубин отметил, что речь идет о сумме в 450 млн рублей, которые будут выделяться региону в течение трех лет, причем программа предусмотрена более долгосрочная.

      «Сегодня мы почетно открываем новую страничку сотрудничества. Это инфраструктура и условия для развития детского спорта. Всего на три года это 450 млн рублей - 150 млн рублей в год. Это первый этап, но предусматривается более долгосрочная программа», - рассказал Зарубин.

      16:18, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      514
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Белкамнефть\n#Удмуртия

       

       

       

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