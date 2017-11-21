Почти полмиллиарда рублей получит Удмуртия на развитие детско-юношеского хоккея

Согласно договору, уже в следующем году в регионе начнут строительство ледового дворца в Можге и проведут Кубок Калашникова по хоккею среди детских команд.

Ижевск. Удмуртия. 450 млн рублей получит Удмуртия на развитие детско-юношеского хоккея. Согласно договору, который подписали власти региона и компания «Белкамнефть», уже в следующем году в республике начнут строительство ледового минидворца в Можге и проведут Кубок Калашникова по хоккею среди детских команд.

«Для нас хоккей один из самых популярных видов спорта. Мы говорим сейчас не профессиональном клубе «Ижсталь», об этом чуть попозже, а о развитии детского и юношеского спорта. Мы много говорили, что при огромной популярности есть проблемы с инфраструктурой и проблемы с удержанием тех талантливых спортсменов, которые в возрасте 16-18 лет уезжают в другие регионы и команды. Эту большую работу мы сейчас планируем проводить с компанией «Белкамнефть». Мы благодарны, что компания откликнулась на наши инициативы и мы заключили трехлетнее большое соглашение – это внебюджетное финансирование, в которое входит и развитие инфраструктуры. В следующем году мы начнем строительство ледового минидворца в Можге. И с сезона 2017/18 годов у нас начнется Кубок Калашникова среди детей и юношей именно по хоккею», - рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

В свою очередь председатель совета директоров «Белкамнефти» Андрей Зарубин отметил, что речь идет о сумме в 450 млн рублей, которые будут выделяться региону в течение трех лет, причем программа предусмотрена более долгосрочная.

«Сегодня мы почетно открываем новую страничку сотрудничества. Это инфраструктура и условия для развития детского спорта. Всего на три года это 450 млн рублей - 150 млн рублей в год. Это первый этап, но предусматривается более долгосрочная программа», - рассказал Зарубин.