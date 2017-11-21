  • $ 59.27 ↓
  • € 69.67 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Гостиница на набережной Ижевска может открыться в 2019 году

      15:18, 21 ноября, 2017
      15:18, 21 ноября, 2017
      525
      0
      #бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная
      Фото: ИА "Сусанин"
      525
      0

      Собственник не готов продавать здание бывшего Индустриального техникума.

      Ижевск. Удмуртия. В 2019 году на набережной Ижевска в бывшем здании Индустриального техникума планируется открыть гостиницу. Об этом журналистам рассказал и.о. первого заместителя председателя правительства республики Александр Свинин.

      Как сообщил зампред, по просьбе самого предпринимателя власти помогли собственнику существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию объекта.

      «Есть подтверждение от той сети международной, которая этой гостиницей будет управлять, что она оставит этот объект себе в управлении. Дальше отношения самого собственника, захочет он быть единоличным владельцем или нет, это его дело.  Для нас важно, чтобы объект ввелся в эксплуатацию вовремя и мы надеемся, что уже в 2019 году у нас такая замечательная гостиница на набережной появится», - отметил Александр Свинин.

      Напомним, что гостиница в бывшем здании техникума принадлежит бизнесмену Армену Оганезову. Стоимость здания собственник оценил в 275 млн рублей, выставив его на продажу на сайте Avito.

      15:18, 21 ноября, 2017
      525
      0
      #бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      12195

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7201
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6191
      18:41, 16 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      6163
      12:39, 14 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5417
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4047

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1838
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1074
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      917
      13:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      916
      09:21, 18 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1644

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1272
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1037
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      818
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      675
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017