Гостиница на набережной Ижевска может открыться в 2019 году

Собственник не готов продавать здание бывшего Индустриального техникума.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году на набережной Ижевска в бывшем здании Индустриального техникума планируется открыть гостиницу. Об этом журналистам рассказал и.о. первого заместителя председателя правительства республики Александр Свинин.

Как сообщил зампред, по просьбе самого предпринимателя власти помогли собственнику существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию объекта.

«Есть подтверждение от той сети международной, которая этой гостиницей будет управлять, что она оставит этот объект себе в управлении. Дальше отношения самого собственника, захочет он быть единоличным владельцем или нет, это его дело. Для нас важно, чтобы объект ввелся в эксплуатацию вовремя и мы надеемся, что уже в 2019 году у нас такая замечательная гостиница на набережной появится», - отметил Александр Свинин.

Напомним, что гостиница в бывшем здании техникума принадлежит бизнесмену Армену Оганезову. Стоимость здания собственник оценил в 275 млн рублей, выставив его на продажу на сайте Avito.