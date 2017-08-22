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      На участок под бывшим госпиталем на улице Лихвинцева в Ижевске не нашлось покупателей

      16:18, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      16:18, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      219
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#торги
      Фото: Валентина Рубцова
      219
      0

      В столице региона признали несостоявшимися проведенные торги.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска признали несостоявшимся аукцион по продаже здания бывшего госпиталя на улице Лихвинцева и участка под ним. Об этом говорится на официальном сайте столицы Удмуртской Республики.

      «Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», - отмечается в протоколе аукциона.

      К слову, это были уже вторые торги по продаже участка. Первые также были признаны несостоявшимися.

      Напомним, участок было решено отдать под жилую застройку. Власти планировали реконструировать стоящее на нем здание, однако экспертиза показала, что дешевле будет разрушить бывший госпиталь.

      «Проведены переговоры с рядом застройщиков, интерес к этому месту есть. Будем считать, что в этом году мы с этим зданием разберемся. Участок отдадут под застройку. Там будет жилое здание», - заверял глава города Юрий Тюрин.

      16:18, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      219
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#торги

       

       

       

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