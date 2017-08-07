  • $ 60.33 ↓
  • € 71.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: брендовая коробка и судьба плавучего острова на Ижевском пруду

      18:12, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:12, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      42
      0
      #УдГУ\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#рейтинг\n#погода\n#казус\n#Удмуртия\n#новости\n#счастье\n#лето\n#Ижевский пруд\n#бренд\n#курьезы
      42
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В первый день новой рабочей недели в республике представили эскиз регионального бренда «Сделано в Удмуртии». Экспортным символом региона может стать коробка, созданная из восьмиконечной звезды, которая присутствует на флаге республики.

      Эскизы проекта еще будут дорабатываться. Окончательный вариант будет готов к концу года.

       

      Удмуртия в минуту: "брендовая" коробка и судьба плавучего острова на Ижевском пруду

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


       

      Лучше перебдеть:

      Оставленная кем-то на остановке около Удмуртского госуниверситета сумка напугала жителей Ижевска. На место прибыли стражи порядка, территорию оцепили. Однако ничего опасного в сумке не нашли.

      Доплавался:

      Плавучий остров на Ижевском пруду уничтожат осенью. Но для этого нужно определить подрядчика. Торги состоятся в ближайшее время. Начальная стоимость работ оценивается почти в полмиллиона рублей.

      Снижение:

      Удмуртия заняла четвертое место в рейтинге счастливых регионов. По сравнению с прошлым месяцем республика потеряла одну строчку. Самыми счастливыми в стране являются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.

      О погоде:

      Рабочая неделя в Удмуртии пройдет без потопов. Однако с понедельника по среду ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха постепенно будет понижаться.

      18:12, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      42
      0
      #УдГУ\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#рейтинг\n#погода\n#казус\n#Удмуртия\n#новости\n#счастье\n#лето\n#Ижевский пруд\n#бренд\n#курьезы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      7259

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      7164
      19:59, 02 августа, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5634
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      4022
      09:13, 31 июля, 2017

      Рыбалка в Астрахани, международный терминал в аэропорту и спасение «Ижевской винтовки»: чем запомнился и.о. премьера Удмуртии Виктор Савельев

      3461
      15:46, 31 июля, 2017

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      15:54, 01 августа, 2017
      3220

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      1167
      12:53, 05 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      1015
      10:41, 03 августа, 2017

      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      882
      16:40, 03 августа, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      856
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      924

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      855
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      821
      18:33, 01 августа, 2017

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      749
      13:40, 03 августа, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      691
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Летний этап X спартакиады «КОМОС ГРУПП»

      Отдых Владимира Путина в Тыве 1-3 августа 2017

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      04 августа, 2017