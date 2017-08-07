Удмуртия в минуту: "брендовая" коробка и судьба плавучего острова на Ижевском пруду

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. В первый день новой рабочей недели в республике представили эскиз регионального бренда «Сделано в Удмуртии». Экспортным символом региона может стать коробка, созданная из восьмиконечной звезды, которая присутствует на флаге республики.

Эскизы проекта еще будут дорабатываться. Окончательный вариант будет готов к концу года.





Лучше перебдеть:

Оставленная кем-то на остановке около Удмуртского госуниверситета сумка напугала жителей Ижевска. На место прибыли стражи порядка, территорию оцепили. Однако ничего опасного в сумке не нашли.

Доплавался:

Плавучий остров на Ижевском пруду уничтожат осенью. Но для этого нужно определить подрядчика. Торги состоятся в ближайшее время. Начальная стоимость работ оценивается почти в полмиллиона рублей.

Снижение:

Удмуртия заняла четвертое место в рейтинге счастливых регионов. По сравнению с прошлым месяцем республика потеряла одну строчку. Самыми счастливыми в стране являются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.

О погоде:

Рабочая неделя в Удмуртии пройдет без потопов. Однако с понедельника по среду ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха постепенно будет понижаться.