Место родникового края занял Крым.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия опустилась на одну строчку в рейтинге счастливых регионов и заняла 4 место. Как сообщает Медиалогия, третью позицию, на которой располагался родниковй край в прошлом месяце, занял Крым.

«При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте», - говорится в сообщении.

Исследовали такие соцсети как Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, а также форумы и блоги.

Отметим, что самыми счастливыми в стране являются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В десятку входит географический сосед Удмуртии Татарстан (6 место). Башкирия расположилась на 12 месте.