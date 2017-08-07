На месте работают спецслужбы.

Ижевск. Удмуртия. Подозрительный предмет обнаружили на остановке УдГУ в Ижевске. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе регионального МВД на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

«На остановке обнаружили подозрительный предмет. Все необходимые службы работают на месте», - рассказали в МВД.

Пост о том, что остановка оцеплена выложили в соцсетях днем, 7 августа.

«Что происходит на остановке Удгу? Скорая, МЧС, ОМОН пожарная оцеплена территория», - написала Анастасия Закиева.