Эскизы в дальнейшем планируют доработать.

Ижевск. Удмуртия. Брендом Удмуртии может стать коробка, созданная из восьмиконечной звезды, которая присутствует на флаге республики. Об этом сообщил со-основатель Дизайн-выходных, которые прошли в Ижевске со 2 по 6 августа, Вячеслав Правдзинский.

«Раскрытая коробка, а ее концы зазубрены - получается знак Удмуртии (восьмиконечная звезда на флаге региона - прим.ред.). То есть мы вам приготовили то, что сделано в Удмуртии. Очень хороший визуальный ход, который мы, думаю, точно возьмем и будем развивать дальше», - сказал Правдзинский.

Он уточнил, что эскизы проекта пока еще сырые и будут в дальнейшем дорабатываться. Окончательный вариант будет готов к ноябрю-декабрю 2017 года.

Ранее Удмуртия вошла в число 13 пилотных регионов России по внедрению российского экспортного стандарта. Одним из его пунктов значится создание и продвижение регионального бренда на внешних рынках.