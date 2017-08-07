Плавучему острову на Ижевском пруду дадут дожить до осени

После этого его разберут на куски экскаватором.

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров на Ижевском пруду начнут разбирать осенью. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Александр Нестеров.

По его словам, в ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика. Начальная стоимость работ оценивается в 490 тыс. рублей. Предполагается, что разбирать остров будет экскаватор, который подвезут на понтоне.

Напомним, плавучий кусочек земли появился на пруду 30 мая. Он отделился от берега в верховьях водохранилища.

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На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильных корней растительности, из которой он состоит. После этого его решили отбуксировать в район шлакоотвала.

Однако во время транспортировки остров «сел» на мелководье. Пока «снять» оттуда не представляется возможным из-за низкого уровня воды в пруду.

«Его на кусочки разберем. Потому что его сейчас не сорвать никак. (...) Я думаю, что все-таки мы успеем и на весну его не оставим», - цитирует издание слова Нестерова. Дело в том, что власти опасаются, что паводок может приподнять остров, и тот снова отправится в плаванье.

Между тем, в интернете появилась петиция. Горожане предлагают сохранить остров, дать ему имя и начать праздновать его день рождения.