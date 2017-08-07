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      Плавучему острову на Ижевском пруду дадут дожить до осени

      16:04, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      16:04, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#паводок\n#казус\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#пруды\n#финансы и деньги
      170
      0

      После этого его разберут на куски экскаватором.

      Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров на Ижевском пруду начнут разбирать осенью. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Александр Нестеров.

      По его словам, в ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика. Начальная стоимость работ оценивается в 490 тыс. рублей. Предполагается, что разбирать остров будет экскаватор, который подвезут на понтоне.

      Напомним, плавучий кусочек земли появился на пруду 30 мая. Он отделился от берега в верховьях водохранилища.

      В Ижевск плывет остров!

      В Ижевске по пруду проплыл остров с деревьями. Такое жители Ижевска видят впервые!


      На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильных корней растительности, из которой он состоит. После этого его решили отбуксировать в район шлакоотвала.

      Однако во время транспортировки остров «сел» на мелководье. Пока «снять» оттуда не представляется возможным из-за низкого уровня воды в пруду.

      «Его на кусочки разберем. Потому что его сейчас не сорвать никак. (...) Я думаю, что все-таки мы успеем и на весну его не оставим», - цитирует издание слова Нестерова. Дело в том, что власти опасаются, что паводок может приподнять остров, и тот снова отправится в плаванье.

      Между тем, в интернете появилась петиция. Горожане предлагают сохранить остров, дать ему имя и начать праздновать его день рождения.

      Тема дня: как сложилась судьба плавающего в пруду Ижевска таинственного острова

      Хроника развития событий от корреспондентов информагентства "Сусанин". Ижевск. Удмуртия. Вы наверняка давно мечтали уехать из промышленного Ижевска на какой-нибудь необитаемый, экзотический остров и как следует отдохнуть там, но все никак не получалось. Так вот: если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе.


      16:04, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#паводок\n#казус\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#пруды\n#финансы и деньги

       

       

       

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