Ливни обойдут стороной Удмуртию на этой неделе

Температура воздуха будет до 25 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Ливней на рабочей неделе с 7 по 11 августа в Удмуртии не ожидается. Тем не менее, с понедельника по среду в республике местами пройдут кратковременные дожди, сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

Днем в четверг, 10 июля, на севере Удмуртии также пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха днем, во вторник, 8 августа, составит 20-25 градусов по Цельсию, днем 9 и 10 августа – до 18-23 градусов. Ночные температуры ближе к осени идут на понижение. Со среды на четверг, с 9 на 10 августа, в республике прогнозируется 6-11 градусов по Цельсию.

«Возвращение тепла в течение августа еще возможно», - обнадеживают синоптики.